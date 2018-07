Gruppo Folkloristico di Arconate ha organizzato, per sabato 21 luglio, una festa in piazza.

Gruppo Folkloristico: l’evento

Sabato 21 luglio in piazza libertà ad Arconate si è svolto l’evento grande ballo liscio organizzato dal gruppo folkloristico arconatese con il patrocinio del comune di Arconate. Dalle ore 19.30 si è svolta la cena all’aperto con fritto misto e bistecche a cura del gruppo folkloristico. Dalle 21 poi si è svolta l’esibizione di Jessica Tenca con il complesso Panna e Fragola con ballo liscio a cui hanno partecipato circa un centinaio di persone. Davanti al palco è stato allestito uno spazio dove gli amanti del ballo liscio hanno potuto danzare a ritmo di musica.

La parola a Monticelli

Il presidente del gruppo folkloristico arconatese Guido Monticelli dichiara: “Radunare così tante persone in piazza è stata davvero una soddisfazione. Il tempo non afoso e il fatto che non abbia piovuto ci ha permesso di organizzare questa splendida serata. Ringrazio tutti i miei collaboratori per il prezioso contributo che ci hanno dato. Siamo attivi dal 1982, mi piacerebbe in futuro coinvolgere maggiormente i giovani nella organizzazzione di questi eventi’’.

