Corso per aspiranti Guardie ecologiche volontarie: la proposta di Città metropolitana sostenuta dai Comuni di Gaggiano e Rosate.

Guardie ecologiche volontarie: corsi a Gaggiano

Corso per aspiranti Guardie ecologiche volontarie: è la proposta che intende avviare Città metropolitana con la collaborazione dei Comuni di Gaggiano, Rosate, Trezzano sul Naviglio e Cesano Boscone. Le lezioni si svolgeranno a Trezzano in via Manzoni e a Gaggiano in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Si tratta della 22esima edizione del corso di formazione per aspiranti Gev e gli incontri dovrebbero svolgersi a partire da dicembre, previo raggiungimento del numero di 40 iscritti. Per mandare la propria adesione è possibile inviare il proprio nominativo alla mail corsonuovogev@cittametropolitana.mi.it, maggiori informazioni sul sito di Città metropolitana.