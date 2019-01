Gudo, l’associazione La Viscontina si riunisce venerdì 15 febbraio: porte aperte a nuovi volontari che vogliano rendersi protagonisti.

Gudo, assemblea dei soci per la Viscontina

"Vuoi essere realmente parte attiva delle iniziative del tuo paese?" L'associazione La Viscontina è pronta a ripartire di slancio nel 2019 e indice la prima riunione soci dell'anno nuovo per venerdì 15 febbraio alle 21 in piazza Roma 8. Una riunione naturalmente a porte aperte. Ed anzi, l'invito dei volontari è un vero e proprio appello rivolto ai gudesi che volessero prendere parte alle attività del sodalizio. Fare parte della Viscontina permetterebbe infatti di essere promotori attivi di feste, sagre, fiere, iniziative varie. La quota associativa annua è di 10 euro e comprende anche una assicurazione. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.laviscontina.org o la pagina facebook dell'associazione.