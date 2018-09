Gudo, sagra di San Costantino: slitta inaugurazione in piazza Roma

Una sagra di San Costantino ricca di contenuti a Gudo Visconti nel weekend di sabato 8 e domenica 9 settembre. Alle 18.30 di sabato l’inaugurazione dei locali della scuola primaria rinnovati anche grazie al lavoro volontario delle mamme e dei papà. Dalle 15 di sabato torneo di Scala 40 in piazza e gara di bocce al Club Tinca Verde di via Verdi. Alle 15 gara di torte in piazza, con premiazione per quella più buona e quella più bella. Dalle 16 e sino a sera si svolgerà in piazza “Gudo in Rock”, con musica dal vivo. Dalle 19 cena in piazza (prenotazioni al 348-316.82.30).

Domenica dalle 8 mercatino in centro e alle 10 santa messa. Alle 11 e per tutto il giorno aprono i giochi giganti in piazza. Dalle 15 torneo Viscontino della tradizione (prenotazioni al 348-316.82.30), con sfide di tiro alla fune, corsa con i sacchi, bandiera, gara canora. Alle 18 esibizione di judo della Polisportiva Nippon e a seguire esibizione di zumba con Club Active. Servizio griglia attivo tutta la giornata, alle 20.30 baby dance con Elisa e alle 21 cabaret con Loretta. A seguire lotteria. Durante i due giorni il centro civico ospiterà la mostra allestita da Legambiente “A due passi da qui, estetica del cemento: spazi di bellezza con l’insidia del cemento”. Sempre aperto anche il mercatino parrocchiale pro missioni.

Slitta l'inaugurazione della rinnovata piazza Roma, inizialmente prevista per domenica: lo spazio nel cuore del paese ricavato dal parziale abbattimento dell'edificio dell'ex Casa del Fascio, ma niente taglio del nastro. I lavori sulla prossima sede culturale non termineranno infatti prima di metà ottobre.