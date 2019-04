Guerrilla Gardeners: il programma tv di La5 presto alla Cavetta di Cusago. Giardinieri amatoriali alla prese con la cura del verde dell’area.

Guerrilla Gardeners alla Cavetta di Cusago

E’ ormai iniziato il conto alla rovescia per la registrazione della puntata di Guerrilla Gardeners ambientata a Cusago. Questo programma, trasmesso su La5 (canale 30 del Digitale terrestre) e condotto da Annalisa Mandolini, mette alla prova giardinieri amatoriali e amanti del verde; si chiede ai concorrenti di abbellire, riqualificare e migliorare spazi interni ed esterni a colpi di rastrello, tra fiori e piante.

Come location di una puntata è stata scelta la Cavetta di Cusago: in questo modo si faranno nuovi lavori all’oasi, sfruttando l’occasione offerta dal format, che ovviamente pubblicizza alcuni prodotti per il giardinaggio. le riprese saranno fatte tra il 16 e il 19 aprile.

I volontari della Banca del tempo e della Cavetta hanno realizzato un video in cui chiedono aiuto ai concorrenti per alcune imprese: preparare gli orti, un pergolato per mangiare all'aperto, fiori per il giardino e altri abbellimenti per godere di una migliore vista dalla veranda. Riusciranno i gardeners a portare a termine l'impresa?