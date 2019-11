Gulliver, l’associazione con sede a Canegrate cerca nuovi volontari: aperitivo sabato 16 novembre 2019.

Gulliver: “cerchiamo nuovi volontari”

“Un aperitivo per conoscerci”. Questo il titolo dell’iniziativa lanciata dall’associazione Gulliver, con sede a Canegrate e attiva nel settore della solidarietà e multicultura. Sabato 16 novembre 2019, dalle 18, in via Pordoi 15 a Canegrate, si svolgerà un aperitivo al quale sono invitate tutte le persone che vogliano conoscere più da vicino e magari impegnarsi come nuovi volontari. Si potrà infatti scambiare quattro chiacchiere coi membri dell’associazione, conoscerli e gustare dell’ottimo cibo, così come sapere tutto sulle varie attività che vengono proposte durante l’anno.

In particolare, si cercano volontari per l’attività di sostegno compiti ai bambini delle scuole elementari e per il corso di italiano per stranieri. Da ricordare che Gulliver è impegnato anche col “Baratto”, musica dal mondo, cucina etnica, promozione del volontariato, dibattiti e incontri, attività con libri, cinema e teatro e promuove iniziative culturali anche in collaborazione con la Consulta culturale e del volontariato.

Nei mesi scorsi Gulliver ha proposto con successo l’Aperitivo senza frontiere proprio per la multicultura ed era stato tra gli organizzatori de “Il Concertone” del Primo Maggio per la prima volta (e con grande partecipazione di pubblico) portato nella piazza della stazione.



