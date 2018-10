Halloween, chi riconoscerà il sindaco di Rescaldina sotto la maschera?

Halloween, tutto pronto per la festa

Anche Rescaldina festeggerà la ricorrenza del 31 ottobre all’insegna dell’usanza americana. La festa, dal titolo “Una Matteotti da paura”, è in programma oggi, mercoledì 31 ottobre, dalle 18 alle 22 in via Matteotti, promossa da Comune e commercianti. Ci sarà musica, giochi, pizze, aperitivi e dolci “mostruosi”. Dalle 19.45, in biblioteca, “letture da paura”.

Il dolce in regalo

E c’è la simpatica iniziativa del sindaco: “Offrirò una crepes al primo bambino o bambina che mi riconoscerà” l’annuncio del primo cittadino Michele Cattaneo.



