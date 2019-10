Halloween Party il 31 ottobre a Venegono.

Halloween Party, serata “da paura”

Zombie, vampiri, streghe e licantropi. Si avvicina la notte più spaventosa dell’anno e anche Venegono Inferiore si prepara a festeggiarla. Appuntamento il 31 ottobre sotto la tensostruttura di via Menotti e in villa Molina per l’Halloween Party organizzato dal Comune in collaborazione con Agev, Avis, Comitato Genitori, Prosport, Laav, Vivi Venegono e il Gruppo Asilo. Lì inizierà la festa e una sfilata in maschera per le vie del paese con un carro pieno di dolci.

Sarà anche allestito un luna park a tema, laboratori, musica, baby dance e la rappresentazione di una storia animata. Nel corso della festa sarà inoltre premiata la maschera più bella.

