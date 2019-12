I Legnanesi in un libro realizzato dalla Direzione generale Autonomia e Cultura della Regione Lombardia.

I Legnanesi, l’assessore Galli presenta il volume sulla compagnia dialettale

L’assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli presenterà martedì 3 dicembre, a Palazzo Lombardia, il libro “I Legnanesi. 70 anni di tradizioni e risate”, realizzato per celebrare il settantesimo anniversario della nascita della storica compagnia teatrale lombarda “che tuttora è un’ineguagliata interprete del lombardismo e ha tramandato nei decenni, dal boom economico all’età della globalizzazione, la cultura, la lingua e le tradizioni del nostro territorio”.

“Un’occasione per ringraziare una compagnia generosa e appassionata, sapiente e popolare”

“E’ un’occasione per ringraziare una compagnia generosa e appassionata, sapiente e popolare, che ha contribuito a rendere grande la Lombardia – spiegano dalla Regione -. Ai Legnanesi va, infatti, riconosciuto l’indubbio merito di aver dato anima e voce alla civiltà della cascina intesa come laboratorio privilegiato di socialità, nucleo essenziale della più vasta comunità lombarda”. L’appuntamento è per le 11 a Palazzo Lombardia.

