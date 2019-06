“I Legnanesi”: la famosa compagnia teatrale è tornata a Magenta dopo le polemiche nata dall’ex sindaco. In scena il nuovo spettacolo “70 voglia di ridere c’è”.

“I Legnanesi”, ritorno di successo al Lirico

La nota compagnia teatrale de “I Legnanesi” è tornata a Magenta. E ha fatto il pieno di applausi. Negli anni scorsi era nata una forte polemica quando l’ex sindaco Marco Invernizzi aveva detto no ai loro spettacoli in quanto, a suo dire, non sarebbero stati portatori di cultura. Sabato 15 giugno 2015, al Teatro Lirico, sono tornate in scena le vicende dei vecchi cortili con le applauditissime gag tra “La Teresa” (Antonio Provasio), “La Mabilia” (Enrico Dalceri) e “Il Giovanni” (Luigi Campisi) con “70 anni di risate”, estratto dalla nuova rivista dedicata ai primi 70 anni della celebre compagnia. “Presente in sala l’attuale primo cittadino Chiara Calati che ha fortemente voluto il ritorno in città della compagnia. In prima fila anche Gianpiero Testa, ex calciatore di successo magentino.

Alla fine grandi applausi per uno spettacolo che celebra i 70 anni del gruppo, sempre con tante risate: stavolta con le premonizioni di una maga, con la Mabilia che forse diventa ricca e in un’atmosfera sognante.

