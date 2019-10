Il Club Amici Rosatesi festeggia i 55 anni dalla fondazione: l’anniversario sarà celebrato sabato 24 ottobre con una speciale mostra nella sede.

Il Club Amici Rosatesi festeggia i 55 anni dalla fondazione: l'anniversario sarà celebrato sabato 24 ottobre dalle 17.30 nella sede del sodalizio in via Allievi 3 con una cerimonia ufficiale e con l'inaugurazione della mostra fotografica «Rosate da ricordare», realizzata con la collaborazione di Maurizio Tarantola e che ospita anche alcune opere dell'artista rosatese Angela Lonati. L'esposizione resterà poi visitabile ad ingresso libero sino a domenica 3 novembre negli orari di apertura della sede. Domenica 27 ottobre alle 11 in Santo Stefano una particolare messa per ricordare soci ed amici che non ci sono più. Le celebrazioni per il 55esimo anniversario del Club coincidono anche con quelle per l'Eco di Rosate, storica testata locale.