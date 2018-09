Il comico Angelo Pintus a Cassinetta… a bordo di una biga

🤪 Pubblicato da Angelo Pintus su Lunedì 3 settembre 2018

Il comico Angelo Pintus a Cassinetta di Lugagnano con il suo staff nella giornata di lunedì 3 settembre. Cosa ci faceva l’apprezzato cabarettista di Colorado, Zelig e di tanti spettacoli teatrali di successo nell’Abbiatense? Pintus ha scelto i ponti e le statue che impreziosiscono il lungo Naviglio ricreando l’atmosfera giusta per promuovere sui social il proprio show “Angelus Pintus”, che si svolgerà sabato 8 settembre al teatro romano di Ostia Antica. Nel breve video che è stato realizzato e diffuso online il giorno stesso, si vede infatti il comico su una biga trainata da due cavalli, pronto per partire idealmente verso Roma. Prima e dopo le riprese, Pintus non si è sottratto all’abbraccio dei fan che lo hanno riconosciuto, concedendosi strette di mano e selfie. Torna alla home page.