Il Corpo Musicale S. Stefano di Parabiago pronto per il tradizionale appuntamento di domenica 17 novembre 2019, in occasione della Festa di Santa Cecilia.

Il Corpo Musicale S. Stefano e il prossimo appuntamento

Dopo la trasferta in Sudtirol in occasione della Tradizionale Festa dell’Uva di Merano dello scorso ottobre, il Corpo Musicale Parrocchiale S.Stefano di Parabiago si appresta a concludere al meglio questo 2019. Domenica 17 novembre 2019, in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica, la Banda di Parabiago sfilerà come da tradizione, accompagnati dagli allievi e dalle loro famiglie, tra le vie della città in un corteo che partirà alle 9.50 circa dalla Sede di via S.Ambrogio 1 verso il Cimitero comunale; qui, le trombe intoneranno il Silenzio Fuori Ordinanza, mentre con una preghiera e una rosa, verranno ricordati gli amici musicanti che hanno fatto parte del gruppo nel corso degli anni. La Banda riprenderà poi a marciare verso la chiesa SS. Gervaso e Protaso dove, insieme alla Corale S.Cecilia e il Coro Shalom, accompagnerà in musica la S.Messa solenne delle 11.30 presieduta dal Presidente don Felice Noè.

E poi… il “Giro delle Pive”

Ma gli appuntamenti non finiscono qui: a partire da sabato 30 novembre 2019, per ben 12 giorni fino alla vigilia di Natale la Banda di Parabiago, composto da circa 50 volontari e diversi allievi, darà inizio al tradizionale “Giro delle Pive” tra le vie della Città per augurare in musica a tutta la cittadinanza un sereno S. Natale. Il gruppo, che da ben 52 anni allieta gli eventi della comunità donando un tocco di solennità e allegria, sottolinea quanto rilevante sia il sostegno da parte di tutti i cittadini parabiaghesi e ringrazia ancora una volta per l’accoglienza che da sempre riceve.

Il grande concerto di Natale

Da non dimenticare infine il Grande Concerto di Natale del prossimo 14 dicembre presso la chiesa SS.Gervaso e Protaso di Parabiago giunto ormai alla sesta edizione e che vedrà coinvolti anche la Banda di S.Lorenzo e le quattro corali parrocchiali della Città oltre alla partecipazione straordinaria di un duo di arpe.

