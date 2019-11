Il Corpo Musicale San Lorenzo di Parabiago pronto a festeggiare la patrona della musica nella serata di sabato 23 novembre 2019.

Corpo Musicale San Lorenzo: l’evento

Come consuetudine la Banda di San Lorenzo festeggia la patrona della musica invitando i cittadini al tradizionale Concerto di Santa Cecilia. I musicisti del Corpo Musicale e il Maestro Giovanni Savastio aspettano i cittadini sabato 23 novembre 2019 alle 21 nella sala polifunzionale dell’Oratorio di S. Lorenzo di Parabiago.

I brani che verranno eseguiti e il prossimo compleanno

Durante il concerto il Corpo Musicale eseguirà riadattamenti di famosissimi brani di musica classica, tra i quali parti della Traviata di Verdi e della Cavalleria Rusticana di Mascagni, per poi dedicare una parte alla musica moderna con brani dei Led Zeppelin ed Eric Clapton, terminando il concerto regalando al pubblico un assaggio del clima natalizio. Inoltre, il Corpo Musicale coglie l’occasione per coinvolgere i propri sostenitori con i preparativi per i festeggiamenti che nel 2020 vedranno il Corpo Musicale compiere 100 anni e condividere un anno di grandi ed emozionanti eventi dedicati a questo importantissimo compleanno.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE