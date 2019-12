“Il ghepardo della Lunigiana”: Roberto Curatolo presenta il suo nuovo romanzo, venerdì 13 dicembre, alle 21, nella sede Anpi di Rescaldina in via Matteotti 56.

La presentazione del romanzo di Roberto Curatolo, “Il ghepardo della Lunigiana”, si svolgerà venerdì 13 dicembre, alle 21, nella sede Anpi di Rescaldina. Curatolo, da diversi anni, è il responsabile degli eventi culturali della sezione Anpi di Rescaldina. Oltre a essere uno scrittore, è il promotore del concorso letterario “Inchiostro e memoria” e il regista della rappresentazione teatrale “Tre donne nell’inferno dei lager”. Durante la serata l’attrice Federica Toti leggerà alcuni passaggi del romanzo, mentre Anna Marcolongo e Silvano Bertuola accompagneranno il pubblico con alcuni brani musicali dell’epoca.

Un romanzo potente e intenso. Roberto Curatolo ci racconta la storia di una cantante dalla vita tumultuosa. Una ragazza semplice che nasce nell’immediato dopoguerra in Lunigiana, nelle macerie fisiche e morali di una terra piagata dal conflitto e dalle orrende stragi delle truppe nazifasciste al comando del famigerato maggiore Walter Reder. Katia Rinero viene investita da un successo rapido e inatteso che la conduce sino alla ribalta del Festival sanremese. Ma la sua ascesa non dura a lungo. Il romanzo segue le vicende di Katia per circa un quarantennio in cui la cantante non rinuncia a vivere per la musica che, se a volte è stata dannazione, è comunque sempre lo spartito su cui interpretare l’esistenza.

L’autore. Roberto Curatolo, veronese, da molti anni vive a Milano dove è medico del lavoro. Impegnato nel sociale e attivo nella promozione di eventi culturali, ha sempre coltivato la passione letteraria in campo saggistico, teatrale e narrativo.

Con Manni ha pubblicato il romanzo “Ai margini dell’ombra” (2001) e le raccolte di racconti “Lampi di buio” (2006) e “Vite in chiaroscuro” (2016), trilogia sulla luce e l’oscurità.

