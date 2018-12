Il Grande Concerto di Natale, ormai tradizionale a Parabiago, è pronto per essere apprezzato. L’appuntamento è previsto per sabato 15 dicembre 2018 alle 21 nella chiesa patronale SS. Gervaso e Protaso in piazza Maggiolini.

Il Grande Concerto di Natale: l’appuntamento

Tutto pronto per il Grande Concerto di Natale previsto per sabato 15 dicembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale dei SS. Gervaso e Protaso di Parabiago. Quest’anno durante questo importante e tradizionale concerto, realizzato con il sostegno e il contributo dell’Amministrazione e, novità di questa edizione, sponsorizzato anche dal Calzificio Rede Parabiago, verrà proposto un «mix» di classici brani natalizi, alternati da alcuni pezzi di altro genere in un’atmosfera festosa e collaborativa.

Le realtà musicali presenti

Un appuntamento musicale che coinvolge tutte le realtà del territorio. Infatti, sabato 15 dicembre, a eseguire i brani previsti saranno il Corpo Musicale Santo Stefano di Parabiago, diretto dal Maestro Simone Clementi, e il Corpo Musicale San Lorenzo di San Lorenzo di Parabiago, diretto dal Maestro Giovanni Savastio. Ma anche la Corale Santa Cecilia di Parabiago diretta da Carlo Roman, la Corale Laudar Cantando di Ravello diretta da Cristina Venturini, la Corale SS. Lorenzo e Sabastiano diretta da Davide Lando e la Corale Voci note di Villastanza diretta da Emanuele Sardeni.

I musicisti coinvolti e le novità 2018

Ben settanta sono i musicisti, non da meno i coristi che toccano quasi i novanta elementi, per festeggiare tutti insieme il Natale. L’intenzione sarà quella di far ascoltare buona musica ma soprattutto quella di stupire e di far trascorrere ai presenti una piacevole serata. Novità di quest’anno, la presenza del duo di arpe formato da Francesca Virgilio e Simona Burgio che si esibirà durante la serata per dare un tocco di musica «celestiale» al già ricco programma del Concerto.

