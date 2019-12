“Il lato oscuro di Babbo Natale”: appuntamento a Villa Rusconi, domenica 22 dicembre per le 18.30, con l’associazione culturale Storiae.

‘Il lato oscuro di Babbo Natale’: l’associazione culturale Storiae invita tutti i cittadini a un aperitivo con la storia per indagare il passato di Babbo Natale: “Andremo a scoprire in maniera diversa dal solito, obliqua, dove affonda le radici questo personaggio a molti tanto caro, ma di cui spesso si ignora il passato; seguiremo le sue tracce dalle coste turche ai fiordi scandinavi, dai bassifondi di Amsterdam alle taverne di Bari, fino alle affollate vie di New York. Non mancheremo di indagare sui suoi simboli, del perché cavalchi una slitta volante o indossi una giacca foderata di pelliccia. L’incontro sarà nell’ambito del ciclo Aperitivo con la Storia, una serie di appuntamenti in orario pre cena, in cui anziché con spritz e patatine, cercheremo di stuzzicarci con un po’ di cultura”.

Appuntamento a domenica 22 dicembre, per le 18.30 a Villa Rusconi.



