Incontro con Serena Del Mare

Serena Del Mare (invitata dal giornalista Franco Negri), sarà ospite in villa Truffini oggi, sabato 8 giugno alle 16, per presentare il libro“Il lusso di sognare l’Italia, l’opera documentativa di suo padre Annibale Del Mare (1914-2011), giornalista professionista e scrittore: subito dopo la guerra ha fondato e diretto per 16 anni “Cronache d’Italia”, un mensile d’informazione e collegamento per i connazionali emigrati, dei quali ha raccolto oltre 30 mila lettere. Per loro ha realizzato l’iniziativa “Nave del ricordo”, con la quale ha raccolto e spedito in dono in quasi 60 Paesi 500 mila libri, costituendo 2.500 biblioteche.

Ospiti in Truffini

All’incontro di presentazione del libro “Il lusso di sognare l’Italia”, organizzato dal giornalista Franco Negri in collaborazione con l’associazione Studi storici tradatesi e col patrocino del Comune, interverranno Angela Schena, editore, Salvatore Giannella, curatore del libro, Renzo Magosso, giornalista e scrittore. Una presentazione analoga a quella che avverrà a Tradate l’8 giugno è stata fatto a Milano presso l’Archivio di Stato.