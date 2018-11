Il Maestro Paccagnini, di Castano Primo, sarà protagonista di due incontri al Museo del ‘900 a Milano.

Il Maestro Paccagnini nell’importante Museo milanese

Si è svolto stamattina, giovedì 29 novembre, l’incontro in auditorium Paccagnini a Castano Primo con il ragazzi, circa 300 studenti, dell’istituto Torno. Un incontro che sancisce l’inaugurazione del progetto che vedrà la figura del compositore Angelo Paccagnini tra i grandi artisti del Museo del ‘900 in due date davvero importanti. A presentare il progetto ai giovani studenti l’assessore alla Cultura Luca Fusetti.

Due omaggi al compositore castanese

Il prossimo martedì, 4 dicembre, e il 15 gennaio ci saranno due incontri “musicali” alle 17 al Museo del ‘900 in piazza del Duomo a Milano, in cui verrà celebrata la figura del grande compositore castanese Angelo Paccagnini. Un musicista poliedrico, noto anche per la sua stretta collaborazione con lo Studio di fonologia musicale della Rai di Milano, di cui divenne anche direttore. Ricordati ad alti livelli anche per essere il precursore internazionale della musica elettronica.

La soddisfazione dell’assessore

Spiega l’assessore alla Cultura Luca Fusetti: “Quando l’associazione ‘NoMus’, che già collabora con il Museo del ‘900, ci ha contattati per questo progetto, abbiamo iniziato a lavorare perché andasse in porto. Ora ci siamo. Questi due incontri, quello del 4 dicembre e del 15 gennaio, speriamo siano solo l’incipit perché venga poi creata una vera e propria sezione al Museo dedicata alla straordinaria figura di Angelo Paccagnini: un compositore che ha davvero anticipato i tempi. Un piccolo sogno si sta realizzando. Ringrazio tutto il ‘mio team’ dell’Ufficio Cultura, per avermi aiutato ad ottenere un risultato memorabile. Mai conseguito da nessun altro”.

