Il musical su Aladin delizierà il pubblico del teatro San Filippo Neri di Gerenzano. L’appuntamento, organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Proloco, è per sabato 23 alle 21.

Il musical su Aladin sabato a teatro

Dopo il successo della commedia in dialetto milanese, il prossimo appuntamento con la cultura e con il teatro è previsto per sabato 23 febbraio, alle 21, con il musical «Aladin e il Crazy Genio», che andrà sempre in scena al teatro San Filippo Neri di Gerenzano in piazza De Gasperi. Lo spettacolo, portato in scena dalla compagnia “Crazy Dreamers” di Caronno Pertusella, è adatto a tutte le età con esilaranti momenti di comicità, romanticismo e colpi di scena. Il tutto impreziosito da musiche, suoni, danze, sfavillanti costumi e scenografie dorate. L’ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE