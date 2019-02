“Il nostro territorio, noi e gli altri animali” a Calvignasco

“Il nostro territorio, noi e gli altri animali”: questo il tema dell’incontro proposto dal Gruppo di Acquisto solidale di Calvignasco per venerdì 8 febbraio.

"Il nostro territorio, noi e gli altri animali": questo il tema dell'incontro proposto dal Gruppo di Acquisto solidale con il patrocinio del Comune di Calvignasco. L'appuntamento è per venerdì 8 febbraio alle 21 nella sala consiliare del Comune. Interverrà il biologo Giuseppe Camerini, che parlerà di fastidi, disagi e bellezza legati alla piccola fauna e ad animali quali farfalle, api, lucciole, zanzare, gatte pelose, cimici. La premessa? I cambiamenti climatici e la globalizzazione favoriscono l'insediamento di nuove specie animali. Come contenerne la proliferazione e mitigarne gli effetti senza distruggere il nostro patrimonio?