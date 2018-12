Milano da record con il “Panettone più grande del mondo”. E nel primato meneghino ci sono le “mani” della Martesana, e nello specifico di Vignate. Il primato, certificato per l’occasione dal Guinness World Records, è infatti opera del maitre chocolatier ed ex-allievo del Capac (la scuola di formazione di Confcommercio Milano) Davide Comaschi, vignatese, oggi direttore del Chocolate Academy Center Milano, e del suo staff: 332,2 kg di peso, un diametro di 115 cm e un’altezza di un metro e mezzo.

Panettone da Guinness

Il primato è stato raggiunto dopo cento ore di lavorazione, con un team di sei professionisti della Chocolate Academy Center che hanno usato 49.500 gr farina, 37.800 gr burro, 25.200 gr zucchero, 25.000 gr cioccolato fondente, 22.500 gr uvetta, 22.500 gr arancio candito, 22.500 gr acqua, 18.000 gr tuorli, 15.000 gr panna, 7.000 gr del prezioso cioccolato Ruby, il cioccolato naturalmente rosa, 5.100 gr miele, 2.000 gr cioccolato bianco, 810 gr sale, 540 gr aroma naturale arancia, 360 gr aroma naturale limone, 225 gr vaniglia.

La cerimonia in Galleria

La cerimonia di svelatura – organizzata dal Comune di Milano in collaborazione con Confcommercio Milano, Fiera Milano (che ha curato l’allestimento), Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi, Apa Confartigianato Milano, Monza e Brianza e Unione Artigiani della Provincia di Milano – si è svolta nella splendida e scintillante cornice della Galleria Vittorio Emanuele II alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, del Presidente di Confcommercio Milano Carlo Sangalli e dell’assessore al Turismo Roberta Guaineri in un’atmosfera particolarmente natalizia grazie ai canti intonati dal coro dell’associazione Nazionale Alpini di Milano che ha collaborato anche al servizio d’ordine dando appuntamento all’Adunata del Centenario che si terrà a Milano dal 10 al 12 maggio 2019.

Milano sempre più attrattiva

“Preoccupazioni economiche e tensioni internazionali – dichiara Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio Milano – non rallentano una Milano in grande vitalità natalizia. Dal panettone che entra nel Guinness dei primati ai tanti eventi diffusi, la nostra città sta dimostrando di essere sempre più attrattiva anche dal punto di vista turistico. Insomma una Milano da Guinness che guarda con fiducia alla sfida per le Olimpiadi invernali 2026”.

Una volta svelato il panettone è stato tagliato e distribuito al pubblico dagli studenti del Capac. Panettone servito con il sale al dattero: una preparazione di James 1599 (azienda promossa da Altoga, Confcommercio Milano) che prevede l’aromatizzazione di un sale fino mediterraneo, arricchito con dattero, pepe di timut e fava di tonka. Miscela creata appositamente per essere abbinata al gusto del panettone tradizionale.

