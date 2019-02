Lucio Tabini, presidente della sezione provicinale dell’Unione nazionale Cavalieri d’Italia, ha incontrato il 31 gennaio Sacconi, Prefetto di Milano da ottobre, emozionandolo alla consegna del riconoscimento di “socio onorario” della sezione. “Ci ha invitato a continuare la nostra missione rivolta alla solidarietà assicurando la sua vicinanza e collaborazione”.

Il presidente Tabini a palazzo Diotti

Il Cavaliere Lucio Tabini, Presidente della Sezione Provinciale Unci Milano, il 31 gennaio ha incontrato al Palazzo del Governo della Città Metropolitana “Palazzo Diotti “ , il dottor Renato Sacconi che dal 15 ottobre è subentrato al Prefetto Luciana Lamorgese , prendendo possesso del prestigioso e importante incarico.

Il Cavaliere Lucio Tabini ha portato nell’occasione dell’incontro, i saluti di tutto il Consiglio Direttivo della Sezione Unci Milano , della Presidenza Nazionale Unci formulando i migliori auguri per il delicato compito che l’attende, anche nel promuovere e consolidare le sinergie presenti sul territorio a garanzia dei diritti e della sicurezza dei cittadini lombardi.

Sacconi, prefetto dalla lunga carriera

Renato Sacconi, il nuovo prefetto di Milano, ha una carriera alle spalle importante: ha prestato servizio nelle sedi di Firenze, Roma-Ministero, Caserta, Massa e Carrara, di nuovo Firenze, Milano, Monza e Siena. E’ stato Capo di Gabinetto nelle Prefetture di Massa e Carrara, Firenze e Milano, dove ha svolto anche le funzioni di vice prefetto vicario.

I complimenti del Prefetto all’associazione Cavalieri d’Italia

Il colloquio si è protratto in un clima di reciproca stima. “Il prefetto, uomo dello Stato, intende la sua funzione in modo molto aperto , meno burocratico ma con grandi capacità di risoluzione dei problemi vista la sua grande esperienza professionale svolta negli anni precedenti questo nuovo incarico. – illustra il presidente Unci – Si è complimentato inoltre per tutte le buone azioni/iniziative che la nostra Associazione Cavalieri d’Italia unitamente ai soci simpatizzanti e al Gruppo femminile della Sezione conduce sotto l’aspetto filantropico/umanitario e culturale nel sociale , quali testimoni del riarmo civico nel concetto del volontariato e della cittadinanza attiva”.

La consegna della tessera onoraria

.Il Presidente della Sezione Unci ha consegnato al Prefetto lettera di accettazione alla carica di Socio Onorario della Sezione unitamente a una tela pittorica della ricorrenza del “20° Anniversario Fondazione Sezione” con copia della nostra Rivista il Cavaliere d’Italia. “Il Prefetto molto emozionato ha apprezzato questo riconoscimento, – continua il presidente – dando valore ai principi per i quali l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia si impegna da molti anni. Ha espresso soddisfazione per il contenuto della nostra rivista “Il Cavaliere d’Italia” che ha voluto sfogliare, invitandoci a continuare in questa nostra missione rivolta alla solidarietà assicurando la sua vicinanza e collaborazione ad una realtà così ben radicata su tutto il territorio Nazionale e ci ha spronati a continuare nelle nostre iniziative benefiche”.

Premio bontà

E’ stata anche l’occasione per invitare il Prefetto alla cerimonia del premio bontà che quest’anno raggiungerà la 13° edizione ed è il fiore all’occhiello dell’ attività filantropica ( si svolgerà al Collegium Rhaudense dei Padri Oblati in Rho il 27 ottobre).