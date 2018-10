“ Il sogno” sul palco del Nuovo di Abbiate per sostenere la ricerca. Cultura e solidarietà si incontrano a teatro.

“Il sogno” sul palco con gli allievi della Scuola di Teatro Oplà’

“Il sogno”, spettacolo teatrale realizzato dagli allievi della Scuola di Teatro Opla’ di Besnate è andato in scena la sera del 29 settembre al teatro Nuovo di Abbiate. Lo spettacolo è liberamente ispirato all’opera di Shakespeare (Sogno di una notte di mezza estate) con incursioni estetiche di Salvador Dalì.

A teatro per beneficenza: raccogliere fondi per la ricerca oncologia

Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto all’associazione Eleonora Cocchia “Vivere a Colori” per sostenere la ricerca dell’istituto Nazionale dei Tumori / Reparto di Pediatria Complessa di Milano. Cultura e solidarietà si incontrano nel territorio di Tradate mettendosi a servizio della comunità e dei suoi bisogni.

Comune e Comitato genitori Galilei in prima linea

Lo spettacolo teatrale “Il sogno” sul palco del Nuovo è stato patrocinato dal Comune, presente alla serata per un saluto l’assessore Claudio Ceriani ed è stato sostenuto anche dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo G.Galilei e dell’associazione Genitori & Figli a testimonianza di come il territorio sia sensibile e attento a riconoscere eventi e iniziative benefiche collaborando per il bene di tutti. Il prossimo evento sabato alle 19 una serata

, un aperitivo musicale benefico in corso Bernacchi.