Sono 6 le date annunciate da NFON per il suo prossimo tour italiano che partirà il 24 ottobre 2019.

Unico provider di servizi CloudPBX in Europa, NFON presenterà la sua vincente idea rivoluzionaria nel mondo della telefonia professionale in 6 diverse città italiane.

Le tappe programmate saranno le seguenti:

24 Ottobre: Milano – Tag Calabiana

25 Ottobre: Piacenza – Urban Hub

28 Ottobre: Ferrara – Consorzio Wunderkammer

29 Ottobre: Udine – Lino’s & Co.

30 Ottobre: Verona – Villa Modena Coworking

Il tour ha come principale obiettivo quello di riuscire a far conoscere le soluzioni innovative di NFON ad aziende di oltre 50 dipendenti. I rappresentanti delle aziende selezionate saranno invitati a partecipare ad una delle tappe programmate, allo scopo di illustrare più nel dettaglio le caratteristiche innovative dei servizi di CloudPBX offerti. Solo nella tappa di Milano, i rappresentanti aziendali partecipanti saranno circa 50. E sarà proprio a Milano che interverrà come moderatore della tappa Germano Lanzoni, uomo flessibile ed attento ai trend di mercato, proprio come NFON.

Le start up coinvolte avranno un ruolo molto importante durante il tour: approcciarsi a nuovi business con un sistema di telefonia professionale flessibile, scalabile ed immediato può risultare determinante per la completa riuscita di un nuovo progetto.

Le aziende strutturate, così come quelle che si affacciano solo oggi su nuovi business verranno messe a conoscenza dell’incredibile impatto che il CloudPBX può portare in termini economici, organizzativi e tecnici. Una rivoluzione tecnologica che mira alla semplificazione e all’immediatezza, con risultati altamente efficaci e dai costi ridotti rispetto ai tradizionali centralini.

MelisMelis, azienda di comunicazione che vanta collaborazioni con colossi del mercato e che dispone di una profonda conoscenza del mondo degli eventi sul territorio è stato selezionato da NFON come partner “tecnico” durante tutta la durata del tour in programma.