In auditorium a Turate: domenica 16 dicembre, a partire dalle 16.30, prosegue la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli, organizzata dal Comune con il sostegno del Circuito CLAPS e con la preziosa direzione artistica degli Eccentrici Dadarò.

In auditorium a Turate aspettando il Natale

Dopo l’evento dello scorso week end, a Turate si attendono le festività con “CATTiViNi. Cabaret-concerto per Bimbi Monelli” portato in scena dalla “Compagnia Kosmocomico Teatro” nella sala polifunzionale di via Galileo Galilei, all’angolo con via Cadorna. “Cattivini” vuole essere un omaggio in forma di concerto a quella fondamentale e vitale pulsione infantile che tutti conosciamo: la monelleria, il sovvertimento delle regole, la naturale inclinazione a sbagliare per imparare. Le canzoni di questo concerto-spettacolo rispecchiano lo sguardo dei bambini sul mondo, sugli argomenti urgenti per un animo piccino e su quelli più frivoli ed evanescenti, ma non per questo meno importanti.

