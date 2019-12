Ieri mattina, sabato, la cerimonia di apertura dell’esposizione dell’opera di Stefano Volpe.

“L’Abbraccio dell’Olmo”, la Sacra famiglia si sposta in Comune

Un regalo a tutta la città in occasione del suo compleanno: l’artista Stefano Volpe ha voluto omaggiare con una sua scultura la sua città, Malnate, esponendo un opera che rappresenta la Sacra famiglia , “L’Abbraccio dell’Olmo”. Una scultura in terra cotta, raffigurante una madre che abbraccia il proprio bambino mentre l’olmo, a rappresentazione della figura paterna, li avvolge e li protegge. Una scena che evidenzia non solo l’amore della maternità ma anche la paternità.

“In quest’opera – spiega il sindaco Irene Bellifemine – la parte maschile, l’albero, non è protagonista. Tuttavia avvolge, protegge, sostiene l’amore che dovrebbe sempre essere l’unico fulcro e fondamenta delle famiglie, anche quelle separate, in cui purtroppo spesso moltissimi sono i padri che vengono alienati dal rapporto con i figli. E’ stata per me una grande emozione ed un onore dare la possibilità ai cittadini di ammirare quest’opera di grande pregio e di raffinata bellezza”.

