Incontro con l’autrice del libro “Ti posso spiegare”: è l’evento che è stato organizzato per domani sera, venerdì 26 ottobre, a Dairago.

Incontro con l’autrice: la presentazione

Domani sera, venerdì 26 ottobre alle 21, nella biblioteca di via Damiano Chiesa, si terrà la presentazione del libro “Ti posso spiegare” con l’autrice Laura Di Gianfrancesco. Dialogherà con la scrittrice Bruno Testa, editore, grafico e illustratore. Al termine della serata, sarà offerto ai presenti un piccolo rinfresco.

L’organizazione e la trama

L’evento è stato organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Dairago e dalla Commissione Cultura. Il libro è un’avventura, come quella di Azzurra che, anni fa, ha scelto di lasciare la sua famiglia, un uomo innamorato e amici insostituibili per iniziare una nuova vita. Il libro tratta delle avventure di questa donna, così piena di vita ma anche molto insicura. Ma il passato tornerà in modo inevitabile.

Torna alla Home e leggi le altre notizie