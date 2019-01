Inside Magritte a Milano.

Inside Magritte a Milano alla Fabbrica del Vapore

Martedì 9 ottobre 2018 è stata inaugurata alla Fabbrica del Vapore la mostra “Inside Magritte”, che rimarrà aperta fino al 10 febbraio 2019. Si tratta di un percorso multimediale dedicato all’artista surrealista René Magritte, voluto e promosso dal Comune di Milano. L’esposizione prevede musica, suoni, immagini che rievocano le atmosfere delle opere di Magritte grazie a un nuovo format espositivo che proporrà per la prima volta in Italia una mostra monografica digitale realizzata grazie alla consulenza e al supporto della Succession Magritte di Bruxelles.

Un nuovo format espositivo

Il percorso multisensoriale dura 50 minuti e il visitatore è accompagnato tramite suggestioni ed illusioni a conoscere le creazioni e il linguaggio enigmatico di uno dei più originali artisti del ‘900, che con le sue opere aveva lo scopo di mostrare ciò che è ignoto, misterioso, onirico. La mostra, curata dalla storica dell’arte belga Julie Waseige, fa conoscere i soggetti più noti dei quadri di Magritte, come gli uomini con la bombetta, i corpi con testa di pesce, le nuvole bianche, le pipe, i visi nascosti, le trasparenze… insomma alcune tra le immagini più riprodotte di sempre.

La struttura dell’esposizione

L’esposizione ha una struttura introduttiva in cui si possono approfondire le tappe della sua produzione artistica, tramite brevi schede biografiche ed immagini trasmesse da 20 monitor. A seguire una full immersion attraverso immagini che si susseguono su pareti, pavimenti e soffitti e poi un’esperienza di realtà 3D. Nella Sala immersiva c’è un flusso continuo di immagini ad alta definizione che scorreranno su maxischermi, con cui viene narrata la carriera dell’artista divisa per capitoli e momenti della sua produzione: dagli esordi alle ultime opere. C’è una selezione di ben 160 immagini, altrimenti impossibili da vedere in un unico evento espositivo.

La mostra è aperta tutti i giorni, con orari serali prolungati da giovedì a sabato, e il costo del biglietto è di 14 euro.

Il sito ufficiale è: www.insidemagritte.com