In occasione dell’incontro di questa sera di Champions League tra Inter e Barcellona, arriva all’Università degli Studi di Milano la cultura catalana l’evento itinerante “Jordanas Champions”.

Barcellona e cultura catalana in Statale

Oggi, martedì 6 novembre 2018, l’Università degli Studi di Milano ospita l’evento itinerante “Jordanas Champions”. Organizzato dall’ente culturale catalano Institut Ramon Llull, l’evento segue la squadra blaugrana nelle sue trasferte di Champions League. Infatti stasera a San Siro i nerazzuri di Luciano Spalletti incontreranno la squadra spagnola, che ha come uomo-simbolo il talento argentino, 5 volte pallone d’oro Leo Messi. L’appuntamento è in via Festa del Perdono alle 11.30.

Il #6novembre, "Jornadas Champions", evento itinerante di @FCBarcelona, fa tappa a @LaStatale insieme a @IRLlull per parlare di innovazione e cultura catalana. Ore 11.30, aula 113, via Festa del Perdono 3 ⚽️https://t.co/56xEv2Ubispic.twitter.com/v8jKc60rQU — Università di Milano (@LaStatale) November 5, 2018

Tema dell’incontro l’innovazione tecnologica

L’incontro, a cura del dipartimento di Lingue e Letterature straniere della Statale, dell’Institut Ramon Llull e dal Futbol Club Barcelona, ha come titolo “Barça Innovation Hub: uno sguardo al futuro”. Si parlerà dunque di innovazione tecnologica, analizzando anche i possibili effetti che questa potrà avere sulla mente umana e più in generale su tutta la società. L’innovazione tecnologica è un tema a cui il club catalano ha dedicato una divisione apposita e rientra così all’interno del macrotema generale “Barça: sport, valori ed identità”.

Sarà presente anche il rettore

Ad animare la discussione è previsto l’intervento del filosofo Giulio Torrengo, ricercatore di Estetica e Filosofia dei Linguaggi in Statale. All’evento sarà presente anche il rettore Elio Franzini, che accoglierà i responsabili dell’ Institut Ramon Llul e del FC Barcelona.

LEGGI ANCHE: Vietato dire non ce la faccio… in libreria