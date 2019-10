L’intenzione di installare un centralino telefonico all’interno della propria azienda necessita di alcune informazioni importanti per effettuare una scelta che porti all’impresa un effettivo valore aggiunto. Prima di affidarsi ad una versione di PBX (Private Branch Exchange) è necessario fare alcune valutazioni che includano, costi, efficacia e gestione tecnica. Il Centralino in cloud, o CloudPBX è un sistema rivoluzionario che introduce un nuovo modo di concepire il concetto di centralino.

I sistemi tradizionali, denominati ISDN e VoIP, necessitano di un’installazione in loco dell’apparecchio scelto, che dovrà necessariamente essere collegato alla linea telefonica dell’azienda. Questo fa sì che oltre alle spese di installazione, avremo necessariamente bisogno, durante tutto il periodo di attività del centralino tradizionale, di assistenza tecnica legata alla manutenzione, alle riconfigurazioni, agli aggiornamenti ed agli eventuali guasti tecnici.

Ed ecco la prima sostanziale differenza tra un centralino tradizionale ed un CloudPBX. Quest’ultimo infatti elimina totalmente i costi di gestione, assistenza ed installazione, non essendo legato ad alcun hardware che metta in moto il sistema. Basterà una connessione internet per il traffico voce ed il servizio potrà essere attivato senza alcun costo di installazione. Inoltre il pagamento del servizio è concordato su canone mensile ed include qualunque spesa di gestione, compresi eventuali guasti o malfunzionamenti.

I centralini tradizionali sono spesso soggetti a guasti che portano per esasperazione alla totale sostituzione dell’apparecchiatura. Che sia un sistema ISDN o VoIP la probabilità di incappare in continue richieste di interventi tecnici è molto alta, rischiando di aumentare i già elevati costi di gestione e manutenzione ordinaria. Se includiamo poi la possibilità che l’azienda possegga diverse sedi collocate in diversi paesi il problema è ancora più difficile da affrontare e risolvere definitivamente.

Il CloudPBX fornito da NFON, unico provider europeo, innesca delle economie di scala estendibili sia all’interno di un unico ufficio sia in più sedi, anche collocate all’estero.

Anche la scarsa produttività o la mobilità rallentata di un sistema tradizionale obsoleto si possono trasformare in un aumento di spesa aziendale o, in alternativa, ad un rallentamento della produttività interna. Una scelta non ponderata di un tradizionale PBX determinerà un ritardo nell’innovazione dei sistemi di comunicazione ed un inevitabile impedimento di una corretta distribuzione delle risorse economiche interne.