Iva Zanicchi: “Per il sindaco di Rosate divento comunista!”

Pienone in sala consiliare a Rosate per l’incontro promosso dalla biblioteca con Iva Zanicchi, celebre e amata cantante e personaggio tv. La Zanicchi si è presentata in grande forma nel pomeriggio di domenica 9 dicembre nel Comune dell’Abbiatense per presentare il suo nuovo libro “Nata di luna buona”. Ed ha ricambiato l’affetto del numeroso pubblico presente concedendosi alle richieste di rito per un selfie o per un autografo.

Tra i "fan" anche il sindaco Daniele Del Ben, al quale la Zanicchi ha dedicato un autografo sul libro con una simpatica dedica speciale. Lei, che dieci anni fa è stata anche eurodeputata per Forza Italia (ma che a maggio 2018 ha rivelato di avere votato Pd), ha infatti scritto: "Per Daniele: sei talmente simpatico che diventerò comunista". "Una dedica personale che lascia ben sperare", ha commentato ironicamente il sindaco su facebook.