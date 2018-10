È Piera Bertuletti la vincitrice del “IX premio Città di Castano primo”.

È Piera Bertuletti la vincitrice del “IX premio Città di Castano primo”. La premiazione riguardante i cittadini castanesi che si sono distinti a livello socio-culturale, è avvenuta ieri sera, sabato 27 ottobre, all’auditorium Paccagnini, dopo il primo tempo del concerto d’autunno del corpo musicale “Santa Cecilia”.

Le parole del Sindaco

“Ti voglio dire due grazie, il primo per quello che fai e che hai fatto – commenta il sindaco Giuseppe Pignatiello durante la premiazione, e aggiunge – il secondo, perché dandoti il premio, è come se ringraziassimo tutti i volontari attivi a Castano”.

La signora Bertuletti è stata premiata per la sua attività di volontariato, che prosegue ormai da anni, in vari settori: dalla Pro Loco, ai gruppi di cammino, al servizio Pedibus, e al sostegno nel centro diurno disabili. Sempre in prima linea nell’organizzazione delle edizioni della “Festa del Sorriso”, e nella promozione delle varie attività civiche locali, è stata anche presidente della consulta sociale alle pari opportunità, della quale, attualmente, è vicepresidente.