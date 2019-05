La banda compie 135 anni: si prospettano due giorni di grandi festeggiamenti in onore del Corpo musicale Santa Cecilia, guidato dal presidente Giampiero Morandi.

La banda compie 135 anni: due giorni di musica

Gli appuntamenti in onore del 135esimo anniversario del Corpo musicale Santa Cecilia iniziano domani, sabato 1 giugno, con “Cibo e musica sotto le stelle al Giardino Castelbarco”. Alle 17, nell’area verde di via Cavour, aprirà l’area ristoro per l’aperitivo, a cui seguirà la cena dalle 19.30. La serata sarà poi deliziata dalla musica dal vivo con “Straight for Straight”, a cui seguirà il trionfo del pop e del dance anni ’70, ’80 e ’90. Domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la banda rinnova l’appuntamento con il concertone in piazza Toti. Dalle 21 i musicisti, diretti dal maestro Mattia Roscio, allieteranno il pubblico cislaghese. L’evento sarà poi reso ancora più speciale dalla partecipazione straordinaria del tenore Alessandro Turri e del coro dei licei di Gallarate.

TORNA ALLA HOMEPAGE E LEGGI ALTRE NOTIZIE