La Befana dei Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Tradate ha fatto visita nel giorno dell’Epifania ai bambini della Pediatria donando calze piene di dolci, leccornie e sorprese, e soprattutto tanta felicità.

La Befana dei Vigili del fuoco al Galmarini

La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, ma a Tradate arriva di giorno sul camion dei pompieri. I Vigili del fuoco sono come i Supereroi. Raggiungono posti pericolosi e compiono imprese impossibili per salvare vite umane e animali. Sempre pronti a partire a ogni chiamata, rappresentano una sicurezza fondamentale. Il 6 gennaio hanno ricevuto un sos addirittura dalla Befana in persona che, stanca ed affaticata, con la scopa ormai scarica, non sapeva più come fare per raggiungere i bambini ricoverati in ospedale. E i Vigili del fuoco di Tradate non se lo sono fatto ripetere due volte e in un battibaleno si sono mossi coi propri mezzi per aiutarla e accompagnarla in piazza Zanaboni.

Dona calze e tanti sorrisi

La moglie di un pompiere volontario del distaccamento tradatese di via Isonzo, si è calata nei panni della simpatica vecchina e insieme ad una rappresentanza dei Vigili del fuoco ha raggiunto la Pediatria dove nella sala giochi l’attendevano trepidanti i piccoli ricoverati e i volontari de Il Ponte del sorriso. Ha donato a ciascuno una calza contenente dolci e sorprese che hanno fatto brillare di gioia i loro piccoli occhi. I bambini che non hanno potuto lasciare la stanza hanno ricevuto la visita dal loro lettino.

Anche gli amministratori fanno visita in Pediatria

Ad aiutare la Befana nell’impresa c’erano questa mattina anche gli amministratori tradatesi (i consiglieri Danilo D’Arcangelo, Salvatore Puleo, Fabio Marchiori e gli assessori Alessandro Morbi e Vito Pipolo) capitanati dal sindaco Giuseppe Bascialla e dal senatore che hanno portato il loro speciale saluto e un po’ di serenità e di gioia ai piccoli ricoverati facendo loro dimenticare la malattia e la nostalgia di casa in un giorno di festa come quella dell’Epifania.

Servizio completo su La Settimana di venerdì

Puoi leggere anche: https://settegiorni.it/attualita/sorpresa-in-pediatria-a-tradate-col-babbo-natale-della-lega-giovani/