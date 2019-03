Il fotoreporter Mauro Fermariello presenterà giovedì sera in Frera il suo ultimo volume fotografico “La cappella Sansevero”, uno dei nostri gioielli artistici.

Alla scoperta della “Cappella Sansevero” con l’artista Fermariello

Mauro Fermariello, napoletano di nascita, tradatese di adozione, laureato in Scienze Agrarie, ho presto abbandonato il lavoro in campagna per seguire la sua passione per la fotografia.

Trasferitosi a Milano nel 1990, ha collaborato con diverse testate interessandosi di reportage e di argomenti scientifici.

Ha pubblicato per numerose riviste scientifiche internazionali ed italiane (New Scientist, Lancet, Focus, Le Scienze, Quark, Jack, Newton) e ha collaborato con Time, The Guardian, Der Spiegel, Corriere della Sera, Venerdì di Repubblica, Donna Moderna, realizzando reportage in Bosnia, Iraq, Cambogia e Uganda.

Attualmente collabora con l’agenzia inglese Science Photo Library.

Nel novembre 2018 è uscito il volume fotografico “La Cappella Sansevero” – fotografie di Mauro Fermariello – che verrà presto tradotto e distribuito all’estero.

Fermariello ospite in Frera

Giovedì 21 marzo alle 21 in Frera Fermariello presenterà, attraverso le sue splendide fotografie, la storia di questo gioiello del patrimonio artistico internazionale nel centro antico di Napoli che da qualche anno è diventato uno dei luoghi d’arte più visitati in Italia e non solo.