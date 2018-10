Cinque antiche corti del centro storico, cinque portate, cinque piatti della tradizione abbinati ad altrettanti vini: è la proposta per un pranzo della domenica fuori dall’ordinario con la “Festa dei cortili”, giunta quest’anno alla quarta edizione.

La “Festa dei cortili”

Appuntamento domenica 7 ottobre a partire dalle 12 (iscrizioni già aperte in Comune e possibili fino ad esaurimento anche il mattino stesso dell’evento, dalle 9,30). In campo, al fianco dell’Amministrazione comunale, ci sono numerose associazioni cerianesi, per dare vita ad una giornata intensa e coinvolgente per tutte le età. Un tuffo nel passato con oggetti, ambienti, passatempi e giochi di una volta. Per chi sceglie il percorso enogastronomico, ci sono aperitivo, antipasto, primo, secondo, dolce e caffè, con partenza dalla Cùrt del Manuèl in via San Francesco e arrivo alla Cùrt del Macallè, in via Mazzini. Dagli spiedini di brusch e polenta alla torta paesana accompagnata dal cafè del caldarìn, passando per formaggi e salumi di Lombardia, gnocchi ai formaggi lombardi, borsotto, salamino e fagioli in umido. Nei calici, in ordine, Glera, Lugana, Gutturnio, Bonarda e Moscato. Ai primi 500 iscritti viene dato in omaggio un mestolo in legno. Nel corso della giornata, per le vie del centro saranno anche allestiti mercatini dei sapori e artigianato e ci saranno animali da cortile, battesimo della sella, giochi di una volta, laboratori per bambini, canti, suonate in allegria e danze popolari, mostra micologica e delle erbe selvatiche, mostra fotografica “Vent’anni di ricordi” al Macallè e osteria.

Il commento del Sindaco, Dante Cattaneo