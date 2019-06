La Festa del Sorriso tra buon cibo, musica, sport e tanto divertimento: quattro giorni alla Tensostruttura di via Mantegna a Castano Primo.

Festa del Sorriso: la settima edizione

Grande successo per la prima Festa di più giorni che viene celebrata alla Tensostruttura di via Mantegna a Castano Primo. Una 4 giorni per fare rete tra le associazioni del territorio per le disabilità. L’evento, patrocinato dal Comune, è iniziato giovedì 6 giugno 2019 e continuerà fino a domenica 9. Tra le associazioni presenti la Croce Azzurra Ticinia insieme al Fiore che Ride, i Work in Progress, Gruppo Amici Sorelle Brioschi, Volare Insieme, il Pedibus di Castano, il gruppo musicale Every Night, Casetta Lule, Azienda Sociale, CDD di Castano Primo, SFA Inveruno, CDD Il Passero, Amici di Tabità, l’associazione di karate JKS e TRM – la radio di Malvaglio.

Buon cibo e musica

Dopo l’inizio della settima edizione della festa avvenuto giovedì 6 giugno 2019, si è proseguito venerdì 7 con una super paella e il karaoke prima dell’Every Night – che ha coinvoto anche l’Amministrazione – e poi quello di Luca e il Carlone. Stasera, sabato 8 giugno 2019, si continua con il menù speciale di hamburger di bufalo e ancora karaoke. La festa, domenica 9 giugno 2019 inizierà alle 9 con gli esami di karate e le premiazioni. Alle 13 pranzo a menù fisso, dalle 15 maratone musicale, mentre alle 18.30 ci saranno l’estrazione della lotteria e alle 19.30 apertura cucina.

