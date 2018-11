La Fondazione Museo Carla Musazzi di Parabiago si appresta a festeggiare i suoi primi 30 anni di fondazione.

La Fondazione Musazzi e l’evento per i suoi 30 anni

Grandi festeggiamenti al Museo di via Randaccio 11 a Parabiago nel pomeriggio di sabato 10 novembre. Un pomeriggio dedicato ai ricordi e alla cultura, da sempre protagonista della Fondazione Musazzi. La fondazione dei locali avvenne il 16 ottobre 1988 grazie alla volontà e all’impegno dell’imprenditrice Carla Musazzi, da tutti conosciuta come “Donna Carla” e del Monsignor Marco Ceriani, grande storico parabiaghese.

L’evento

L’appuntamento quindi è per sabato 10 novembre alle 16 in via Ranaccio 11 al Museo Musazzi, dove verrà proiettato un cortometraggio che illustrerà gli oggetti presenti nella sala e le iniziative organizzate dai volontari della Fondazione fino a oggi.

