La garbagnatese Alessia Culcasi trionfa a La voce di Lodi

La 17enne garbagnatese Alessia Culcasi vince il concorso “La voce di Lodi – The tunnel”. Un premio anche per Athena Coia.

Alessia Culcasi conquista Lodi: il giovane talento garbagnatese ha infatti vinto la terza edizione di «La voce di Lodi – The tunnel», concorso canoro ideato da Federico Finotello la cui finale si è svolta il 30 novembre all’Auditorium Bpl. La 17enne ha sbaragliato la concorrenza degli altri 23 finalisti in gara esibendosi in un trittico di grande impatto, con «E penso a te» di Lucio Battisti, reinterpretata tra gli altri anche da Fiorella Mannoia, «Killing me softly», nota soprattutto per la versione dei Fugees, e «I know him so well», brano portato al successo da Whitney Houston ed eseguito da Alessia in duetto con l’altra garbagnatese in gara, Athena Coia. Premio di pubblico e giuria tecnica, ma anche Premio della Stampa per Alessia, che potrà incidere un inedito in uno studio di registrazione professionale con Finotello, oltre a ricevere una intervista esclusiva da parte di All Music.

Un successo che potrebbe ora aprire ulteriori porte per la cantante garbagnatese, che sta facendo rapidamente esperienza dopo aver preso parte anche ai provini per «Amici» e «The voice». «Mi piace molto la canzone italiana, ma canto anche in inglese e spagnolo – spiega – e mi piace spaziare tra vari generi». Non a caso Alessia, il cui nome d'arte è Elay (www.facebook.com/AlessiaCulcasii), collabora musicalmente anche con il fratello, il rapper Mc Doro. La serata lodigiana si è conclusa in bellezza anche per Athena Coia, che si è aggiudicata il premio Omg grazie ai consensi ottenuti dai fan sui social.