La Mezza Fuori Tempo: tutto pronto per le giornate di musica e sport per ricordare la castanese Raffaella Caimi. Le corse e i concerti si terranno nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio 2019, con partenza dalla tensostruttura di via Mantegna a Castano.

La Mezza Fuori Tempo e gli eventi di sabato 4 maggio

Tutto il Castanese pronto per le corse e i concerti per ricordare Raffaella Caimi, 49enne di Castano, morta durante una gita in montagna. Il suo sogno era correre, per i suoi 50 anni, una mezza maratona. E ora, tutto il territorio, correra per e con lei. Si inizia sabato 4 maggio 2019 alle 16 con la 5 chilometri organizzata in collaborazione con il Consiglio comunale dei ragazzi di Castano Primo. Dalle 19, sempre in tensostruttura, apertura cucina e musica con i live di alcuni gruppi musicali.

Domenica 5 maggio

Il ritrovo e il ritiro dei pettorali per la corsa di domenica 5 maggio 2019, invece, è previsto alle 7.30, sempre in tensostruttura. La eco-mezza maratona di 21 chilometri però partirà alle 9; mentre alle 9.30 è prevista quella per la camminata di 8 chilometri. Alle 10 la baby run. Le premiazioni e l’apertura della cucina sono previste per le 12, a cui seguirà l’intrattenimento musicale con Radio TRM e alcuni gruppi.

I premi

Previsti premi per le prime 5 donne e i primi 5 uomini delle eco-mezza, ma anche per il traguardo volante per il primo passaggio in piazza a Robecchetto e per i 10 gruppi più numerosi.

