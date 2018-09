La Mia “Legnano”: si terrà il 15 settembre la rievocazione storica della bicicletta “Legnano”, che si svolgerà nella città che l’ha vista nascere, Legnano appunto.

La Mia “Legnano”: in arrivo la pedalata con bici d’epoca

La manifestazione è rivolta a tutti gli appassionati di biciclette storiche “Legnano”, sia da corsa sia viaggio, preferibilmente con abbigliamento d’epoca. Saranno inoltre ammesse biciclette da corsa di tutte le marche con telai in acciaio antecedenti l’anno 1987. La giornata è organizzata in due momenti: in mattina si terrà la pedalata aperta ad appassionati di bici storiche, in abbigliamento d’epoca percorrendo i Comuni di Legnano, San Vittore Olona e Canegrate; nel pomeriggio invece è stato organizzato un incontro culturale gratuito, nello storico Cinema Ratti di Legnano, che svelerà racconti inediti della storia del nostro territorio, accompagnato dall’intervento speciale dei due giornalisti Marco Pastonesi e Claudio Gregori.