La Notte della Luna sabato 20 all’Osservatorio Astronomico di Tradate per celebrare i 50 anni dallo sbarco sul nostro satellite.

La Notte della Luna: conferenze ed escursioni nel Parco Pineta

Appassionati di astronomia, di spazio e di storia, curiosi ed amanti della natura tutti al Centro Didattico nel Parco Pineta la notte di sabato 20 luglio per celebrare i 50 anni da quel “piccolo passo per l’uomo, grande passo per l’umanità” che portò alla conquista della Luna. Quella notte è previsto un fitto programma tra osservazioni astronomiche, escursioni e musica.

Notte magica all’Osservatorio e nel Parco Pineta

Ecco il programma dell’iniziativa organizzata dall’Osservatorio Astronomico di Tradate:

CONFERENZA E VISITA GUIDATA (ore 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30)

Breve conferenza sulle missioni Apollo che hanno portato l’uomo sulla Luna e visita guidata al laboratorio eliofisico e alla specola che custodisce il telescopio principale dell’osservatorio. Durata: 45min. Partecipazione gratuita – prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite o Facebook.

ESCURSIONE NEL SISTEMA SOLARE (ore 21.45, 22.45, 23.45, 00.45, 01.45)

Passeggiata guidata lungo il percorso che ripropone in scala il nostro Sistema Solare. Durata: 45min. Sentiero Turistico adatto a tutti. Lunghezza: 600m. Munirsi di torcia elettrica. Partecipazione gratuita – prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite o Facebook.

4 PASSI NEL BUIO DEL BOSCO (ore 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00)

Il bosco dopo il tramonto, ambiente ricco di vita e di fascino… una passeggiata alla scoperta degli abitanti che lo popolano. Durata: 45min. Sentiero Turistico adatto a tutti. Munirsi di torcia elettrica. Partecipazione gratuita – prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite o Facebook

MUSICA ED OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE dalle ore 21.45

Osservazioni astronomiche, con accompagnamento musicale della Celtic Harp Orchestra. Partecipazione gratuita senza prenotazione

RICCO PUNTO RISTORO

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Città di Tradate, AstroNatura Cooperativa Sociale, Celtic Harp Orchestra, Immagini al volo .it “Con gli aerostati voliamo dove ai DRONI è vietato”, AIRSTAR Italia, Parco RTO Rile-Tenore-Olona, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate… e molti altri.

Previsto durante la serata anche un servizio navetta gratuito non stop dalle 21 con fermate in Viale Rimembranze, Via Gaetano Donizetti (fronte Villa Valentina), Via ai Ronchi.

L’organizzazione consiglia ai partecipanti di portare con sè un telo per sedersi o sdraiarsi nel prato godendo a pieno dell’atmosfera creata dal luogo e dall’accompagnamento musicale e una torcia elettrica per facilitare gli spostamenti da e verso le auto e durante le escursioni.

