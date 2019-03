La Saronnese e il quartiere Buon Gesù: un incontro sul piano del governo del territorio il 25 marzo

“La Saronnese e il quartiere Buon Gesù” organizzato da Castellanza

Sarà del secondo evento su tre, organizzato dal comune di Castellanza per il procedimento di variante del piano di governo del territorio. Il comune di Castellanza ha invitato l’anno scorso tutti i cittadini a presentare proposte e osservazioni per una eventuale modifica delle regole cittadine.

Il bisogno di tre incontri

Il municipio ha avviato il procedimento per la variante al documento di Piano al vigente PGT. Per questo procedimento, l’amministratore comunale ha deciso di organizzar tre incontri aperti al pubblico. Questi incontri hanno la finalità di approfondire le tematiche di maggiore interesse per i cittadini: la Valle Olona, la Saronnese, il Buon Gesù, il Polo Chimico, la ferrovia.

Orari ed eventi futuri

L’incontro si terrà lunedì 25 marzo alle 17.00 nella Sala delle Colonne del Municipio di Castellanza. L’incontro di lunedì è il seguente di giovedì 21 marzo “La Valle Olona”. Il prossimo ed ultimo incontro si terrà giovedì 28 marzo alle ore 18.00 presso la Sala Colonne del Municipio.