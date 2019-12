Fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare le opere di Leonardo proiettate grazie al videomapping su Palazzo Brambilla.

Opere di Leonardo a Castellanza

La grande arte a portata di sguardo per tutti grazie alla tecnologia. Fino all’Epifania, Palazzo Brambilla a Castellanza sarà “decorato” con le meravigliose opere di Leonardo Da Vinci, trasferite sui muri grazie al videomapping, una tecnologia multimediale che permette di proiettare della luce o dei video su superfici reali, in modo da ottenere un effetto artistico ed alcuni movimenti inusuali sulle superfici interessate.

Le Favole di Leonardo a 500 anni dalla sua morte

L’iniziativa è stata inaugurata sabato 7 dicembre dall’Amministrazione comunale, in occasione dei 500 anni dalla morte del genio fiorentino celebrati proprio nel 2019. Un modo insolito per festeggiare Da Vinci, subito piaciuto alla tanta gente che ha affollato il cortile di Palazzo Brambilla in occasione dell’inaugurazione del videomapping. Con immagini, che giocano con l’architettura di Villa Brambilla, musiche evocative e la voce narrante dell’attrice Elsa Bossi si cerca di far entrare lo spettatore in quel mondo immaginario, ma sempre attento alla realtà di Leonardo. E’ in questa duplice realtà, dove la fantasia ha gli stessi diritti dell’osservazione scientifica, che bisogna cercare l’anima e l’arte di Leonardo da Vinci.

Iniziativa unica in Italia

Si tratta della prima e unica proiezione leonardesca col videomapping in Italia. “Una novità molto suggestiva – spiega il sindaco di Castellanza Mirella Cerini – che sta piacendo molto ai cittadini. Una tecnologia che avevamo sperimentato lo scorso anno e, visto il successo, quest’anno abbiamo replicato abbinandola a Leonardo da Vinci e la scelta è risultata vincente. Tutte le sere è possibile ammirare le splendide immagini delle favole di Leonardo proiettate sulla splendida facciata del nostro Municipio. Invito tutti a recarsi a Palazzo Brambilla per ammirare questo bellissimo spettacolo unico nel suo genere“.

