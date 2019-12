Per festeggiare il Natale in maniera davvero “Irish”, Bord Bia, ente governativo per la promozione del food&beverage irlandese, propone due ricette deliziose per il periodo di Natale,a base del prelibato manzoed agnello irlandesi, che arrivano dalla tradizione dell’isola di smeraldo.

Queste carni ben si sposano con ingredienti e menù diversi grazie alla loro peculiare consistenza e sapore, risultato delle caratteristiche uniche del territorio d’oltremanica che favorisce il pascolo in piena libertà per circa 10 mesi all’anno.Non solo, ma la migliore carne irlandese è frutto di una filosofia di allevamento rispettosa del benessere dell’animale e dei ritmi di crescita naturali della vegetazione. Sono questi infatti gli elementi che conferiscono quel tipico gusto deciso che la rende un prodotto pregiato ed estremamente versatile in cucina.

Per tutte le ricette irlandesi: https://www.bordbia.ie/lifestyle/recipes/