Le sorelle Crivellaro di Sedriano hanno partecipato al noto programma tv “La Corrida”.

Le sorelle Crivellaro in tv

Tutta Sedriano incollata alla tv a fare il tifo per le loro concittadine. E’ quello che è successo la sera di venerdì 26 aprile 2019 quando è andata in scena l’ultima puntata del noto programma tv “La Corrida” di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Tra i tanti dilettanti allo sbaraglio che si sono esibiti c’erano anche le sorelle Crivellaro di Sedriano. Tantissimi i concittadini che, guardando la televisione, le hanno riconosciute subito. Altri hanno pensato a una somiglianza incredibile. Ma erano davvero loro. Le sorelle si sono esibite in gruppo cantando “Sognando la California” dei Dik Dik.

GUARDA LE FOTO:

Sette sorelle, come ricordato nella presentazione sul palco: tra i 60 e 72 anni (464 anni in totale), chi professoressa chi ex impiegata,” tutte per una e una per tutte” il loro motto e tutte amanti della canzone. Ed è stato trasmesso anche un messaggio di in bocca al lupo da parte dei loro 5 fratelli. Insomma una famiglia numerosissima (fratelli e sorelle sono Sergio, Flavio, Almerino, Guido, Marilena, Settimo, Anita, Novegna, Maria Grazia, Pinuccia, Annalisa, Giovanna e Raffaello) che ha colpito il conduttore e tutto il pubblico. “Le famiglie numerose divide le pene e moltiplica le gioie, avanti nessuna paura, i figli sono un dono!” hanno detto le sorelle.

E la loro esibizione è davvero piaciuta: tanti gli applausi, si rivedranno ancora nelle prossime puntate.

E per loro anche un bacio al al maestro Pierazzoli.

