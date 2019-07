Le Vibrazioni e i The Kolors a Oriocenter: dal tredici luglio è partita la corsa ai biglietti gratuiti per le due date del 26 luglio e del 2 agosto.

Le Vibrazioni a Oriocenter

Per aggiudicarsi i biglietti è sufficiente recarsi presso l’Infopoint di Oriocenter, dalle parti di Lego e Disney Store, compilare un modulo con i propri dati e ritirare fino a un massimo di quattro biglietti. Il tutto, ovviamente, fino a esaurimento posti . La prima delle due date è quella della band di Francesco Sarcina, ovvero Le Vibrazioni, che approderà nel piazzale esterno di Oriocenter nel bel mezzo di un tour estivo di oltre venti date in giro per l’Italia. Dopo vent’anni di carriera in cui Sarcina & co sono sempre stati capaci di confermarsi al top delle classifiche nazionali la band è infatti tornata con un nuovo singolo, “L’amore mi fa male”, da poco in rotazione in tutte le radio di Italia. Nel corso del tour Le Vibrazioni stanno presentando, oltre al nuovo singolo, i grandi classici che hanno portato la band al successo negli ultimi due decenni.

The Kolors

La settimana successiva sarà invece la volta dei The Kolors, band formata da Stash e Alex Fiordispino, cugini, insieme all’amico polistrumentistaDaniele Mona. Dopo l’avvio, nel 2010, nel segno della comune passione per musica elettronica e rock, il trio ha raggiunto il successo definitivo nel 2015, dopo cinque anni di gavetta in cui però erano riusciti a togliersi diverse soddisfazioni, riuscendo ad aprire i live italiani di grandi nomi internazionali come Paolo Nutini, i Gossip e gli Hurts.

Nel 2015, dopo la vittoria di Amici di Maria de Filippi, la band ha pubblicato Everytime, prima di una lunga serie di hit che hanno consacrato la band come una delle più importanti, a livello di charts, negli ultimi anni. Un anno dopo l’evento che aveva visto Noemi esibirsi sul palco del piazzale esterno di Oriocenter, la musica italiana torna nel selected store più grande di Italia.