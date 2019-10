L’Eco di Chernobyl: questo il titolo del reportage fotografico di Gabriele Vanetti, che verrà presentato insieme a un importante progetto a Castano Primo lunedì 21 ottobre 2019 alle 21 nella sala di rappresentanza di Villa Rusconi in via Corio.

L’Eco di Chernobyl:il reportage fotografico

Si terrà lunedì 21 ottobre 2019 alle 21 nella sala di Rappresentanza di Villa Rusconi (via Corio) la serata di presentazione del libro fotografico con testimonianza personale dell’autore, Gabriele Vanetti. L’evento, presentato dalla Parrocchia di Castano, dal Comune, dall’assessorato ai Servizi sociali e dall’associazione Noi con Voi Onlus, racconterà, atraverso parole e immagini, la situazione a Chernobyl a più di 30 anni dal disastro nucleare del 1986.

Il progetto “Una famiglia per tutti 2020”

Durante la serata, l’associazione Noi con Voi Onlus presenterà il progetto “Una famiglia per tutti 2020”. Si tratta di un’iniziativa per dare la propria disponibilità ad ospitare per qualche settimana i bambini di Chernobyl per una “Vacanza terapeutica”.

Informazioni

Per informazioni si rimanda a Patrizia Boioli dell’Ufficio di Polizia locale di Castano Primo alla mail: patrizia.boioli@comune.castanoprimo.mi.it. Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare.

