Giunto alla quarta edizione, il District Festival è una manifestazione ad ingresso gratuito organizzata dai volontari dell’Associazione Salice Legnano, da ATI Mazzafame- centro Pertini e dal Comune di Legnano. Quest’anno avrà luogo dal 31 agosto al 1 settembre.

Lo Stato Sociale al District Festival

Sabato 1 settembre al District Festival di Legnano suonerà la band più famosa del momento: Lo Stato Sociale. I ragazzi bolognesi sono in giro per l’Italia con il tour Una vita in vacanza dopo il grande successo al Festival di Sanremo con la canzone omonima al tour.

Le sorprese che verranno annunciate nei prossimi giorni sono tantissime, continuate a seguire i social dell’evento e ne vedrete delle belle!